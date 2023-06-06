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Пентагон: ВСУ должны найти слабые места в обороне врага для успешного контрнаступления

Пентагон: ВСУ должны найти слабые места в обороне врага для успешного контрнаступления Украинские военные должны найти в бороне противника слабые места, что поможет ВСУ развить успешное контрнаступление.
Другие страны
6 июня 2023 г. 07:22
Пентагон: ВСУ должны найти слабые места в обороне врага для успешного контрнаступления

Украинские военные должны найти в бороне противника слабые места, что поможет ВСУ развить успешное контрнаступление.

Как передает Report, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе видеобрифинга.

"Широко известно, что Россия возвела оборону вдоль захваченных территорий, и во многих случаях – глубокую оборону. Мы наблюдаем несколько линий укреплений, рвов, "зубов дракона" (противотанковые заграждения фортификационного типа - ред.), подготовленных позиций и т.д.", – отметил Остин.

Вместе с тем, по словам министра обороны США, российским войскам приходится сдерживать наступление на достаточно протяженной территории.

"Итак, они (россияне – ред.), очевидно, не могут быть сильными во всех местах. Поэтому солдаты ВСУ должны найти те точки преимущества, которыми они могут воспользоваться", - подчеркнул глава Пентагона.

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