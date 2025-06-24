Пентагон: ВС Ирана сохраняют значительный тактический потенциал

Иран сохраняет "значительный тактический потенциал", несмотря на нанесенные по его военной инфраструктуре Израилем многочисленные удары.

Иран сохраняет "значительный тактический потенциал", несмотря на нанесенные по его военной инфраструктуре Израилем многочисленные удары.

Как передает Report , об этом заявил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на должность главы Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил (ВС) США вице-адмирал Чарльз Купер.

"У них имеется значительный тактический потенциал", - сказал он на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Купер комментировал просьбу оценить состояние иранских ВС.

По его словам, один из элементов этого потенциала Тегеран продемонстрировал 23 июня посредством ракетного удара по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Вице-адмирал утвердительно ответил на вопрос о том, представляет ли все еще Иран серьезную угрозу войскам США на Ближнем Востоке.

Купер также заверил, что ВС США своевременно обнаружили бы действия Ирана по блокированию Ормузского пролива посредством минирования этого водного пространства, важного для международной торговли, если бы Тегеран принял решение поступить таким образом. "У нас есть хорошее понимание того, как это выглядит", - отметил вице-адмирал. "Мы пристально за ними следим. И, да, мы бы знали", - подчеркнул он, имея в виду иранские корабли и действия Тегерана в случае решения заминировать Ормузский пролив.

По словам Купера, "у Ирана имеются тысячи морских мин". "У нас есть крупнейшие в мире и достаточные для проведения таких операций минные силы, в настоящее время находящиеся на Ближнем Востоке", - добавил вице-адмирал, когда его попросили пояснить, смогли бы ВМС США разблокировать Ормузский пролив.

В зону оперативной ответственности CENTCOM входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.