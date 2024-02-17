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Пентагон: Война в Украине обошлась РФ в $1,3 трлн

Пентагон: Война в Украине обошлась РФ в $1,3 трлн Война в Украине обошлась России в $1,3 трлн.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 03:36
Пентагон: Война в Украине обошлась РФ в $1,3 трлн

Война в Украине обошлась России в $1,3 трлн.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

По его словам, речь идет о недополученной экономической выгоде до 2026 года, в том числе $10 млрд по причине отмены или отсрочки продаж оружия.

"Россия, вероятно, потратила до $211 млрд на оснащение, развертывание и содержание войск для войны в Украине", - добавил он.

Reuters указывает, что комментарий был дан в контексте дискуссий в Конгрессе о необходимости выделения помощи Киеву.

"Вы слышали, как много мы говорили о том, как важно, чтобы Конгресс США принял дополнительное финансирование, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину. Но мне кажется, мы не так много говорили о расходах, которые Россия уже понесла и продолжает нести", - подчеркнул чиновник.

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