Пентагон: Военные США заинтересованы в системах по обслуживанию спутников

Американские военные заинтересованы в разработке систем, которые позволили бы им осуществлять техническое обслуживание космических спутников на орбите, это повысило бы защищенность таких аппаратов.

Американские военные заинтересованы в разработке систем, которые позволили бы им осуществлять техническое обслуживание космических спутников на орбите, это повысило бы защищенность таких аппаратов.

Как передает Report , об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен, выступая на конференции, организованной американским порталом Defense One.

"Мы инвестируем в испытания и средства с тем, чтобы начать изучать, что потребуется на орбите для обслуживания и ремонта спутников", - отметил он. По мнению Салтцмена, это в перспективе сделало бы возможным "динамическое маневрирование" космических аппаратов, применяемых военными. "Из-за этого наши спутники было бы труднее выбрать в качестве цели, они были бы более защищенными", - добавил он.

"Я слышу много обсуждений и разговоров в отрасли относительно стандартов и о том, как сотрудничать, чтобы обслуживать можно было любые спутники, которые мы выводим на орбиту, чтобы обеспечить многостороннее взаимодействие в отрасли", - подчеркнул Салтцмен, говоря о направлениях развития в данной сфере.

По мнению командующего Космическими силами США, американские военные вряд ли смогут начать обслуживать спутники на орбите в ближайшие несколько лет. "Вы, вероятно, не увидите такого, по крайней мере в военной сфере, в течение нескольких лет, поскольку спутники, которые у нас есть, которые мы намерены запустить в следующие два-три года, уже построены, уже разработаны, они уже не на этапе проектирования. Так что потребуется придется подождать следующего цикла проектирования, чтобы по-настоящему внедрять такие возможности", - отметил он.