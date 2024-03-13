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Пентагон: Военные США заинтересованы в системах по обслуживанию спутников

Пентагон: Военные США заинтересованы в системах по обслуживанию спутников Американские военные заинтересованы в разработке систем, которые позволили бы им осуществлять техническое обслуживание космических спутников на орбите, это повысило бы защищенность таких аппаратов.
Другие страны
13 марта 2024 г. 03:16
Пентагон: Военные США заинтересованы в системах по обслуживанию спутников

Американские военные заинтересованы в разработке систем, которые позволили бы им осуществлять техническое обслуживание космических спутников на орбите, это повысило бы защищенность таких аппаратов.

Как передает Report, об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен, выступая на конференции, организованной американским порталом Defense One.

"Мы инвестируем в испытания и средства с тем, чтобы начать изучать, что потребуется на орбите для обслуживания и ремонта спутников", - отметил он. По мнению Салтцмена, это в перспективе сделало бы возможным "динамическое маневрирование" космических аппаратов, применяемых военными. "Из-за этого наши спутники было бы труднее выбрать в качестве цели, они были бы более защищенными", - добавил он.

"Я слышу много обсуждений и разговоров в отрасли относительно стандартов и о том, как сотрудничать, чтобы обслуживать можно было любые спутники, которые мы выводим на орбиту, чтобы обеспечить многостороннее взаимодействие в отрасли", - подчеркнул Салтцмен, говоря о направлениях развития в данной сфере.

По мнению командующего Космическими силами США, американские военные вряд ли смогут начать обслуживать спутники на орбите в ближайшие несколько лет. "Вы, вероятно, не увидите такого, по крайней мере в военной сфере, в течение нескольких лет, поскольку спутники, которые у нас есть, которые мы намерены запустить в следующие два-три года, уже построены, уже разработаны, они уже не на этапе проектирования. Так что потребуется придется подождать следующего цикла проектирования, чтобы по-настоящему внедрять такие возможности", - отметил он.

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