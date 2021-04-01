Пентагон вновь разрешил трансгендерам служить в армии США

Министерство обороны США утвердило новые принципы приема трансгендеров на службу в рядах вооруженных сил.

Министерство обороны США утвердило новые принципы приема трансгендеров на службу в рядах вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Согласно новым правилам, трансгендеры вновь получают право вступать в ряды американских вооруженных сил в качестве представителя выбранного ими пола. Кроме того, военное руководство гарантирует предоставление таким людям необходимой медицинской помощи.

"Министр обороны (США Ллойд Остин) твердо убежден, что поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет им (ВС) лишь на пользу, а соблюдение принципа инклюзивности укрепляет наши позиции в сфере безопасности", - указал Кирби. По его словам, нововведения направлены на то, чтобы "восстановить принятую Пентагоном в 2016 году политику относительно службы трансгендеров".