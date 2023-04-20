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Пентагон: ВМС Ирана не принуждали подлодку США всплыть в Ормузском проливе

Пентагон: ВМС Ирана не принуждали подлодку США всплыть в Ормузском проливе Американская сторона считает дезинформацией сообщения, согласно которым военные Ирана принудили всплыть атомную подводную лодку США Florida класса Ohio, якобы пытавшуюся пересечь Ормузский пролив.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 20:06

Американская сторона считает дезинформацией сообщения, согласно которым военные Ирана принудили всплыть атомную подводную лодку США Florida класса Ohio, якобы пытавшуюся пересечь Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил официальный представитель ВМС США Тим Хокинс.

"Утверждения Ирана совершенно не соответствуют действительности. Подлодка ВМС США не проходила в последнее время через Ормузский пролив. Данные утверждения являются очередной дезинформацией со стороны Ирана, дестабилизирующей регион. Пятый флот США продолжит действовать везде, где это разрешено международным правом",- заявил Хокинс.

Как сообщило ранее в четверг агентство Tasnim, командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани заявил, что подводная лодка Florida приближалась к Ормузскому проливу "в полной тишине под водой". По его словам, иранская подлодка Fateh обнаружила ее и заставила всплыть на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении.

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