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Пентагон: "Вагнер" больше не участвует в боях в Украине

Пентагон: "Вагнер" больше не участвует в боях в Украине Подразделения частной военной компании "Вагнер" приостановили свою деятельность на территории Украины.
Другие страны
14 июля 2023 г. 07:48
Пентагон: Вагнер больше не участвует в боях в Украине

Подразделения частной военной компании "Вагнер" приостановили свою деятельность на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине", - отметил он.

Отмечается также, что Минобороны РФ 12 июля заявило, что "вагнеровцы" завершают передачу оружия регулярным вооруженным силам России.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: “Vaqner” artıq Ukraynadakı döyüşlərdə iştirak etmir

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