Пентагон: "Вагнер" больше не участвует в боях в Украине

Подразделения частной военной компании "Вагнер" приостановили свою деятельность на территории Украины.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
"На данном этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине", - отметил он.
Отмечается также, что Минобороны РФ 12 июля заявило, что "вагнеровцы" завершают передачу оружия регулярным вооруженным силам России.