Пентагон: "Вагнер" больше не участвует в боях в Украине

Подразделения частной военной компании "Вагнер" приостановили свою деятельность на территории Украины.

Подразделения частной военной компании "Вагнер" приостановили свою деятельность на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине", - отметил он.

Отмечается также, что Минобороны РФ 12 июля заявило, что "вагнеровцы" завершают передачу оружия регулярным вооруженным силам России.