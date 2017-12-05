Пентагон: в Сирии и Ираке осталось менее трех тысяч боевиков ИГ

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Менее трех тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство" осталось в Сирии и Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve, которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"По нашим последним оценкам, в Ираке и Сирии осталось менее трех тысяч боевиков ИГ. Они по-прежнему представляют угрозу. Мы продолжаем оказывать поддержку нашим партнерам в борьбе с ИГ", - отметил он в своем Twitter.

Как указал Диллон, "группировка ИГ уже потеряла значительную часть территории, которую она захватила ранее [в Сирии и Ираке], но предстоит проделать еще много работы, чтобы победа над террористами была окончательной". "Коалиция стремится не допустить прибытия в регион новых иностранных террористов, осуществляет противодействие пропаганде со стороны ИГ и пресекает финансовую подпитку ИГ", - продолжил он.

Диллон подчеркнул, что США и их союзники оказали содействие в подготовке 125 тыс. военнослужащих в Ираке. "В том числе были обучены 22 тыс. бойцов курдских отрядов "пешмерга", - добавил полковник.