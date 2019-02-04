Пентагон в шесть раз увеличит число военных у границы Мексики

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Министерство обороны США направит около 3750 военнослужащих для оказания дополнительной поддержки службе пограничного и таможенного контроля на юго-западном участке границы с Мексикой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Это позволит увеличить общее число действующих сил на границе примерно до 4350 (военнослужащих)", - сказал представитель Пентагона.

Помимо военнослужащих на границе вплоть до конца сентября будут размещены системы мобильного наблюдения, а также протянуто 240 километров колючей проволоки между пунктами пропуска.

Дополнительные подразделения будут развернуты на срок 90 дней.