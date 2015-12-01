Пентагон: В Румынию из Германии в течение дня перебросят 70 единиц военной техники США

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Румынию из Германии cегодня будут переброшены около 70 единиц американской военной техники. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.

По его словам, данная ротация проводится в рамках операции "Атлантическая решительность" (Atlantic Resolve).

Кроме того, в декабре техника также прибудет в Болгарию и Литву. Делается это для того, чтобы военным проще было проводить учения.