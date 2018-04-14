Пентагон: В настоящий момент авиаудары по Сирии завершены

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по двум целям в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу вечером на брифинге в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Джозеф Данфорд.

"В 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия, - заявил он. - Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения".

"Первая цель, - продолжил он, - это научно исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром для разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса".

Данфорд заявил, что эта волна авиаударов по Сирии завершена