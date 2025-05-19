О нас

Пентагон в ближайшие дни представит план внедрения системы ПРО "Золотой купол"

Пентагон в ближайшие дни представит план внедрения системы ПРО "Золотой купол" Министерство обороны США раскроет детали плана развертывания программы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" в ближайшее время.
Другие страны
19 мая 2025 г. 17:16
Пентагон в ближайшие дни представит план внедрения системы ПРО Золотой купол

Министерство обороны США раскроет детали плана развертывания программы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканалу CNN помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

"Министерство обороны разработало проект архитектуры и план внедрения системы "Золотой купол", которая обеспечит защиту американцев и территории США от широкого спектра глобальных ракетных угроз. Министр обороны [Пит Хегсет] и руководители других ведомств уже представили президенту возможные варианты и в ближайшие дни планируют объявить о принятом решении", - сказал он.

В проекте оборонного бюджета США на следующий год на финансирование программы "Золотой купол" заложено $25 млрд. По оценке бюджетного управления Конгресса США, за 20 лет на разработку "Золотого купола" потребуется более $500 млрд, отмечает телеканал. По данным его источников, план внедрения "Золотого купола" может объединить около 100 уже имеющихся программ Пентагона.

По информации источников CNN, компания Илона Маска SpaceX - основной претендент на реализацию проектов "Золотого купола". Кроме того, внедрением системы ПРО собираются заняться корпорации Palantir и Anduril.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi