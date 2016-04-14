Пентагон: В Афганистане могут находиться до 300 боевиков "Аль-Каиды"

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Афганистане могут находиться до 300 боевиков "Аль-Каиды".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг официальный представитель Пентагона генерал Чарльз Кливленд.

"Мы считаем, что сейчас в Афганистане находится от 100 до 300 боевиков "Аль-Каиды", - сказал он в ходе телебрифинга из Афганистана.

Американский генерал отметил рост взаимодействия между членами "Аль-Каиды" и движения "Талибан".

"Мы не считаем, что "Аль-Каида" сама по себе представляет угрозу для афганского правительства. Но ее последователи могут помогать в подготовке талибов, способствуя тем самым укреплению "Талибана", - сказал он.