О нас

Пентагон в 2025 финансовом году сократит на $10 млрд расходы на перевооружение

Пентагон в 2025 финансовом году сократит на $10 млрд расходы на перевооружение Министерство обороны США в 2025 финансовом году сократит примерно на 10 млрд долларов расходы на перевооружение с целью соблюдения достигнутых в 2023 году договоренностей о повышении потолка государственного долга страны.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 09:43
Пентагон в 2025 финансовом году сократит на $10 млрд расходы на перевооружение

Министерство обороны США в 2025 финансовом году сократит примерно на 10 млрд долларов расходы на перевооружение с целью соблюдения достигнутых в 2023 году договоренностей о повышении потолка государственного долга страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По данным источников, президент США Джо Байден в июне 2023 года подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга, который предусматривает в том числе сокращение на 1% расходов федеральных ведомств. Ожидается, что в марте Пентагон представит запрос на финансирование работы ведомства в 2025 финансовом году (начинается 1 октября) в размере немногим менее 850 млрд долларов.

Издание подчеркивает, что эта цифра отражает сокращение расходов оборонного ведомства примерно на 10 млрд долларов (около 1%) по сравнению с прогнозом на будущий финансовый год, содержащимся в бюджетном запросе, представленном в марте 2023 года. Как следует из документов на сайте Пентагона, на тот момент в ведомстве рассчитывали, что его бюджет на 2025 финансовый год составит порядка 859,7 млрд доллара.

Politico подчеркивает, что ведомство не готово пойти на сокращение расходов на выплаты сотрудникам. Таким образом сокращение бюджета будет осуществлено за счет снижения расходов на перевооружение американских ВС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pentaqon yenidən silahlanma xərclərini azaldacaq
Версия на английском языке Pentagon to cut rearmament costs by $10B in fiscal year 2025

Экслюзивные новости

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi