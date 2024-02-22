Пентагон в 2025 финансовом году сократит на $10 млрд расходы на перевооружение

Министерство обороны США в 2025 финансовом году сократит примерно на 10 млрд долларов расходы на перевооружение с целью соблюдения достигнутых в 2023 году договоренностей о повышении потолка государственного долга страны.

Министерство обороны США в 2025 финансовом году сократит примерно на 10 млрд долларов расходы на перевооружение с целью соблюдения достигнутых в 2023 году договоренностей о повышении потолка государственного долга страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По данным источников, президент США Джо Байден в июне 2023 года подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга, который предусматривает в том числе сокращение на 1% расходов федеральных ведомств. Ожидается, что в марте Пентагон представит запрос на финансирование работы ведомства в 2025 финансовом году (начинается 1 октября) в размере немногим менее 850 млрд долларов.

Издание подчеркивает, что эта цифра отражает сокращение расходов оборонного ведомства примерно на 10 млрд долларов (около 1%) по сравнению с прогнозом на будущий финансовый год, содержащимся в бюджетном запросе, представленном в марте 2023 года. Как следует из документов на сайте Пентагона, на тот момент в ведомстве рассчитывали, что его бюджет на 2025 финансовый год составит порядка 859,7 млрд доллара.

Politico подчеркивает, что ведомство не готово пойти на сокращение расходов на выплаты сотрудникам. Таким образом сокращение бюджета будет осуществлено за счет снижения расходов на перевооружение американских ВС.