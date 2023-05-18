Пентагон в 2024 году заключит контракт на производство истребителя шестого поколения

Министерство ВВС США, которое находится в составе Пентагона, в 2024 году планирует заключить контракт на производство истребителя шестого поколения.
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Министр ВВС США Фрэнк Кендалл отметил по данному поводу, что платформа Next Generation Air Dominance (NGAD), которая является проектом по созданию таких истребителей, — это важный элемент семейства систем Air Dominance, представляющий собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с предыдущими F-22.
Он сообщил, что такая машина будет отличаться улучшенной выживаемостью и возможностями наносить удары, а также взаимодействовать и адаптироваться в зависимости от изменений ситуации в воздухе.
"Никто не делает это лучше, чем ВВС США, но мы потеряем это преимущество, если не продвинемся вперед прямо сейчас", — заявил высокопоставленный американский военный.