О нас

Пентагон в 2024 году заключит контракт на производство истребителя шестого поколения

Пентагон в 2024 году заключит контракт на производство истребителя шестого поколения Министерство ВВС США, которое находится в составе Пентагона, в 2024 году планирует заключить контракт на производство истребителя шестого поколения.
Другие страны
18 мая 2023 г. 23:31
Пентагон в 2024 году заключит контракт на производство истребителя шестого поколения

Министерство ВВС США, которое находится в составе Пентагона, в 2024 году планирует заключить контракт на производство истребителя шестого поколения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл отметил по данному поводу, что платформа Next Generation Air Dominance (NGAD), которая является проектом по созданию таких истребителей, — это важный элемент семейства систем Air Dominance, представляющий собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с предыдущими F-22.

Он сообщил, что такая машина будет отличаться улучшенной выживаемостью и возможностями наносить удары, а также взаимодействовать и адаптироваться в зависимости от изменений ситуации в воздухе.

"Никто не делает это лучше, чем ВВС США, но мы потеряем это преимущество, если не продвинемся вперед прямо сейчас", — заявил высокопоставленный американский военный.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

На острове Крит произошло землетрясение
На острове Крит произошло землетрясение
18 мая 2023 г. 23:59
Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране
Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране
18 мая 2023 г. 23:07
В Нигерии число убитых при нападении на конвой консульства США достигло семи
В Нигерии число убитых при нападении на конвой консульства США достигло семи
18 мая 2023 г. 22:12
НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине
НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине
18 мая 2023 г. 21:08
В Конгрессе США поднимут вопрос об объявлении импичмента Байдену
В Конгрессе США поднимут вопрос об объявлении импичмента Байдену
18 мая 2023 г. 20:40
США заявили о готовности приблизить Сербию к евроатлантическому сообществу
США заявили о готовности приблизить Сербию к евроатлантическому сообществу
18 мая 2023 г. 20:25
Британия и Норвегия договорились сотрудничать по вопросу защиты подводной инфраструктуры
Британия и Норвегия договорились сотрудничать по вопросу защиты подводной инфраструктуры
18 мая 2023 г. 19:59
Путин и Зеленский согласились принять папских посланников по Украине
Путин и Зеленский согласились принять папских посланников по Украине
18 мая 2023 г. 19:43
Лондон заявил, что передал Киеву всю обещанную бронетехнику и гаубицы
Лондон заявил, что передал Киеву всю обещанную бронетехнику и гаубицы
18 мая 2023 г. 18:30
Группа из 14 конгрессменов США попросила Байдена разрешить поставку Киеву F-16
Группа из 14 конгрессменов США попросила Байдена разрешить поставку Киеву F-16
18 мая 2023 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi