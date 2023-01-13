Пентагон уверен, что сможет поставлять оружие Киеву при сохранении своей боеготовности

Соединенные Штаты уверены в том, что смогут оказывать военную помощь Киеву при сохранении боеготовности американских сил так долго, как это будет необходимо.

Соединенные Штаты уверены в том, что смогут оказывать военную помощь Киеву при сохранении боеготовности американских сил так долго, как это будет необходимо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

"В нашей работе с партнерами над поиском конкретных вооружений, конкретных систем из числа тех, что у нас имеются, учитывается целый ряд факторов для того, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину и в то же время сделать так, чтобы мы могли сохранять свою собственную боеготовность и свои собственные арсеналы", - заявил Райдер.

"Я бы сказал, что одна из наших сильных сторон со стратегической точки зрения как коалиции заключается в том, что у нас имеется очень широкая индустриальная база, на которую мы можем опираться, а также мотивированные предприятия военно-промышленного комплекса, которые хотят помочь нам в этом отношении. Так что мы уверены в том, что мы и в дальнейшем сможем поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. И мы уверены, что сможем поддерживать тот уровень готовности, который необходим для защиты нашей страны", - добавил он.

Ранее министр ВМС США дель Торо, говоря о возможных трудностях с поставками оружия Украине, заявлял о том, что Пентагон в настоящий момент тесно взаимодействует с американским ВПК, добиваясь от него расширения объемов выпуска продукции.