Пентагон уверен, что сможет поставлять оружие Киеву при сохранении своей боеготовности

Соединенные Штаты уверены в том, что смогут оказывать военную помощь Киеву при сохранении боеготовности американских сил так долго, как это будет необходимо.
Как передает
"В нашей работе с партнерами над поиском конкретных вооружений, конкретных систем из числа тех, что у нас имеются, учитывается целый ряд факторов для того, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину и в то же время сделать так, чтобы мы могли сохранять свою собственную боеготовность и свои собственные арсеналы", - заявил Райдер.
"Я бы сказал, что одна из наших сильных сторон со стратегической точки зрения как коалиции заключается в том, что у нас имеется очень широкая индустриальная база, на которую мы можем опираться, а также мотивированные предприятия военно-промышленного комплекса, которые хотят помочь нам в этом отношении. Так что мы уверены в том, что мы и в дальнейшем сможем поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. И мы уверены, что сможем поддерживать тот уровень готовности, который необходим для защиты нашей страны", - добавил он.
Ранее министр ВМС США дель Торо, говоря о возможных трудностях с поставками оружия Украине, заявлял о том, что Пентагон в настоящий момент тесно взаимодействует с американским ВПК, добиваясь от него расширения объемов выпуска продукции.