Пентагон утверждает, что США не создают новую военную базу на севере Сирии

Американские военные не создают новую базу в северной части Сирии и не планируют вести патрулирование совместно с курдскими формированиями.

Американские военные не создают новую базу в северной части Сирии и не планируют вести патрулирование совместно с курдскими формированиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"США не создают каких-либо баз или постоянных структур в районе Кобани", - сказала она. Телеканал Al Hadath на прошлой неделе сообщил со ссылкой на источники в курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), что новая военная база США и западной коалиции в Сирии создается на восточном берегу Евфрата в районе города Айн-эль-Араб (Кобани).

Сингх также попросили прокомментировать сообщения, согласно которым американские и французские военные могут быть переброшены в северную часть Сирии для "снижения напряженности между СДС и поддерживаемыми Турцией формированиями". "Я не осведомлена о каких-либо совместных патрулях силами США, Франции и СДС, если вы имеете в виду это. Я не знаю ни о чем подобном, - ответила представитель Пентагона. - Наше присутствие в Сирии сохраняется в восточной части страны. Мы сотрудничаем с СДС. Вы, безусловно, знаете, что наша давняя миссия по нанесению поражения ИГ (Исламское государство) продолжается. Но я не думаю, что в этих сообщениях есть и доля правды". Сингх заверила, что США не планируют менять численность своих сил в Сирии.