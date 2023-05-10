Пентагон: Украина сбила российскую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot

Украинские защитники смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot.

Украинские войска смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Когда речь заходит о готовности Украины, ее инвентаря или сведений о перехвате ракет, я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету ("Кинжал" - ред.), применив систему противоракетной обороны Patriot", - отметил Райдер, комментируя недавнее соответствующее сообщение Воздушных сил ВСУ.