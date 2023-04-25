Пентагон: Украина получит танки Abrams до конца года

Украина получит американские танки Abrams М1А1, предположительно, до конца 2023 года.
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Он отметил, что сейчас будет продолжаться подготовка личного состава ВСУ в Германии, куда специально для этого будут переброшены танки Abrams М1.
"Эти танки (которые будут отправлены в Германию - ред.) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии будут переданы Украине", - уточнил Райдер.
По его словам, танки, которы планируется поставить в Украину, оснащены именно с учетом специфики боев на территории страны.