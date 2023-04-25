Пентагон: Украина получит танки Abrams до конца года

Украина получит американские танки Abrams М1А1, предположительно, до конца 2023 года.

Украина получит американские танки Abrams М1А1, предположительно, до конца 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Он отметил, что сейчас будет продолжаться подготовка личного состава ВСУ в Германии, куда специально для этого будут переброшены танки Abrams М1.

"Эти танки (которые будут отправлены в Германию - ред.) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии будут переданы Украине", - уточнил Райдер.

По его словам, танки, которы планируется поставить в Украину, оснащены именно с учетом специфики боев на территории страны.