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Пентагон: Украина получит от США две системы NASAMS в 2024 году

Пентагон: Украина получит от США две системы NASAMS в 2024 году США заключили контракт на 182 млн долларов, который предполагает передачу Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 06:13
Пентагон: Украина получит от США две системы NASAMS в 2024 году

США заключили контракт на 182 млн долларов, который предполагает передачу Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Минобороны США генерала Патрика Райдера.

Он отметил, что эти системы необходимы Украине для формирования устойчивой защиты страны в будущем.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

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