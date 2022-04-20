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Пентагон: Украина получила дополнительные истребители от других стран

Пентагон: Украина получила дополнительные истребители от других стран Украина получила от других стран платформы и запчасти к самолетам, чтобы увеличить количество собственного воздушного флота.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 02:03
Пентагон: Украина получила дополнительные истребители от других стран

Украина получила от других стран платформы и запчасти к самолетам, чтобы увеличить количество собственного воздушного флота.

Как передает Report со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил спикер американского Минобороны Джон Кирби.

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые из ее самолетов снова стали действующими. Сейчас Украина имеет больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно", - сказал Кирби.

Он добавил, что другие страны, которые имеют опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить недействующие самолеты. "Украинцы получили дополнительные платформы и детали, чтобы помочь поднять больше самолетов в воздух", - добавил спикер.

Представитель Пентагона не уточнил, о каких именно странах или типах самолетов идет речь. Он добавил, что по похожей схеме другие страны помогли Киеву также и с танками.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: Ukrayna digər ölkələrdən təyyarə və tanklar alıb

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