Пентагон ответил на вопрос о сбитом в Иране беспилотнике-разведчике

Официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан не стал комментировать информацию о беспилотнике Global Hawk, который предположительно был сбит на юге Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", в то же время офицер отметил: "Не было никакого беспилотника над иранской территорией".

В то же время представители Корпуса стражей исламской революции уверяют, что Тегеран сбил разведывательный дрон в провинции Хормозган.

В заявлении КСИР говорится, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана, после чего был уничтожен.

Также в Twitter появилось фото, на котором запечатлен сбитый аппарат. Однако подлинность снимка, опубликованного сотрудником BBC Persian, пока не была подтверждена.