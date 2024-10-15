Пентагон: Учения ВС КНР у Тайваня дестабилизируют обстановку

Вашингтон полагает, что проводимые ВС КНР учения у Тайваня якобы дестабилизируют обстановку и нацелены на оказание давление.

Вашингтон полагает, что проводимые ВС КНР учения у Тайваня якобы дестабилизируют обстановку и нацелены на оказание давление.

Как передает Report, такую версию изложил в письменном заявлении пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы внимательно наблюдаем за учениями Народно-освободительной армии (НОАК) КНР "Совместный меч - 2024В" вокруг Тайваня. Эта операция по оказанию военного давления является безответственной, несоразмерной и дестабилизирующей", - утверждает он.

В Пентагоне полагают, что Пекин решил воспользоваться возможностью для провокационных военных действий.

Райдер заверил, что США по-прежнему твердо обеспечивают сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Весь мир заинтересован в мире и стабильности в Тайваньском проливе, и мы видим, что продолжает расти число стран, приверженных миру и стабильности в Тайваньском проливе. Мы продолжим работать с союзниками и партнерами для продвижения нашей общей концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, несмотря на дестабилизирующие действия КНР", - сказал Райдер.

Напомним, что Восточная зона боевого командования НОАК 23 мая объявила о начале двухдневных учений "Совместный меч - 2024А" вокруг Тайваня, а также возле островов Дунъинь, Мацзу, Уцю и Цзиньмэнь. Как говорилось в заявлении НОАК, учения должны "стать предупреждением сепаратистским силам".