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    Пентагон: "Талибан" заинтересован в мирных переговорах

    Джеймс Мэттис: В движении Талибан есть явно заинтересованные в переговорах с афганским правительством элементы© Euronews

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о признаках заинтересованности боевиков радикального движения "Талибан" в мирных переговорах.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе своего необъявленного визита в Кабул.

    "Есть некоторые группы талибов, небольшие группы, которые либо начали присоединяться, либо проявили интерес к разговору. Другими словами, возможно, не все талибы присоединятся сразу. Но в движении "Талибан" есть явно заинтересованные в переговорах с афганским правительством элементы", - отметил министр обороны США.

    Отметим, что ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что официальный Кабул выступает за мирный диалог с талибами, предложив "переговоры без каких-либо условий", и готов признать "Талибан" политической группой.

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