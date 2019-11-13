Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35

Пентагон столкнулся с трудностями в обслуживании истребителей F-35 из-за нехватки запасных частей и недостатками в работе автономной логистической информационной системы (ALIS), сообщается в докладе Счетной палаты США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы подтвердили, что министерство обороны столкнулось с проблемами с поддержанием летной годности расширяющегося парка (F-35) для выполнения своей миссии, в основном, из-за недостаточного планирования", - говорится в докладе.

Среди проблем в докладе называется недостаток запасных частей. Сообщается, что по этой причине F-35 не могли совершать полеты с мая по ноябрь 2018 года примерно в 30% случаев.

Другой проблемой признаются недостатки информационной технологической системы, необходимой для поддержания работы самолета, в программе которой обнаружены неточности.