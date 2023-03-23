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Пентагон столкнулся с проблемами при разработке новой МБР Sentinel

Пентагон столкнулся с проблемами при разработке новой МБР Sentinel Межконтинентальная баллистическая ракета Sentinel, которая стала одной из самых главных разработок американских военно-воздушных сил, может поступить позже заявленного 2029 года.
Другие страны
23 марта 2023 г. 22:37
Пентагон столкнулся с проблемами при разработке новой МБР Sentinel

Межконтинентальная баллистическая ракета Sentinel, которая стала одной из самых главных разработок американских военно-воздушных сил, может поступить позже заявленного 2029 года.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, проблемы вызваны недостатком инженеров и трудностями с цепочками поставок. Ракета, стоимостью в 96 миллиардов долларов поступит не раньше 2031 года. Она должна заменить Minuteman III, поступившие на вооружение в 70-х годах.

Кроме того, оружие называли одним из главных факторов сдерживания Китая, который быстро наращивает свою ядерную мощь, отмечает Bloomberg.

Во время слушаний в Пентагоне, министр обороны США Ллоид Остин сообщил, что ВВС рассматривают предложение об отсрочке поступления вооружения "в текущих макроэкономических условиях".

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