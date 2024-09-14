Пентагон: США заключили контракт на строительство судов-заправщиков для нужд ВМС

США заключили контракт в объеме более 6,7 миллиарда долларов для строительства судов-заправщиков для нужд американских Военно-морских сил.

США заключили контракт в объеме более 6,7 миллиарда долларов для строительства судов-заправщиков для нужд американских Военно-морских сил.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Компания National Steel and Shipbuilding из Сан-Диего, штат Калифорния, получила контракт на закупки с фиксированной ценой на сумму 6,75 миллиарда долларов на детальное проектирование и строительство восьми танкеров-заправщиков John Lewis класса T-AO 205", - указано в заявлении ведомства.

Работы будут проводиться в интересах и из бюджета ВМС США. Ожидается, что строительство заправщиков завершится к январю 2035 года.