Пентагон: США заключили контракт на производство поставляемых Украине Stryker

Министерство обороны США 7 июня сообщило о заключении контракта на сумму почти в $66 млн с оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство поставляемых Украине бронетранспортеров (БТР) Stryker.
Как передает Report, об этом сообщается на
"Компания General Dynamics Land Systems получила контракт с фиксированной ценой $65,9 млн на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull", - говорится в сообщении Пентагона.
Указывается, что заказ должен быть выполнен до 31 декабря 2068 года. Контрактной деятельностью занимается контрактное командование армии США, Детройтский арсенал, штат Мичиган (W912CH-24-F-0069).