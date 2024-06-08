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Пентагон: США заключили контракт на производство поставляемых Украине Stryker

Пентагон: США заключили контракт на производство поставляемых Украине Stryker Министерство обороны США 7 июня сообщило о заключении контракта на сумму почти в $66 млн с оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство поставляемых Украине бронетранспортеров (БТР) Stryker.
Другие страны
8 июня 2024 г. 05:37
Пентагон: США заключили контракт на производство поставляемых Украине Stryker

Министерство обороны США 7 июня сообщило о заключении контракта на сумму почти в $66 млн с оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство поставляемых Украине бронетранспортеров (БТР) Stryker.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Пентагона.

"Компания General Dynamics Land Systems получила контракт с фиксированной ценой $65,9 млн на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull", - говорится в сообщении Пентагона.

Указывается, что заказ должен быть выполнен до 31 декабря 2068 года. Контрактной деятельностью занимается контрактное командование армии США, Детройтский арсенал, штат Мичиган (W912CH-24-F-0069).

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