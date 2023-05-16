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Пентагон: США вскоре окажут Тайваню существенную военную помощь

Пентагон: США вскоре окажут Тайваню существенную военную помощь Соединенные Штаты намерены вскоре оказать Тайваню существенную дополнительную военную помощь.
Другие страны
16 мая 2023 г. 23:29
Пентагон: США вскоре окажут Тайваню существенную военную помощь

Соединенные Штаты намерены вскоре оказать Тайваню существенную дополнительную военную помощь.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"Я удовлетворен тем, что Соединенные Штаты вскоре предоставят существенную дополнительную военную помощь Тайваню", - заявил Остин.

Он не уточнил, какие именно вооружения войдут в этот пакет помощи.

Глава Пентагона выступал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. По версии главы военного ведомства, предстоящие поставки являются частью давних обязательств Вашингтона, направленных на то, "чтобы поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе".

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