Пентагон: США вскоре окажут Тайваню существенную военную помощь

Соединенные Штаты намерены вскоре оказать Тайваню существенную дополнительную военную помощь.
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"Я удовлетворен тем, что Соединенные Штаты вскоре предоставят существенную дополнительную военную помощь Тайваню", - заявил Остин.
Он не уточнил, какие именно вооружения войдут в этот пакет помощи.
Глава Пентагона выступал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. По версии главы военного ведомства, предстоящие поставки являются частью давних обязательств Вашингтона, направленных на то, "чтобы поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе".