Пентагон: США вскоре окажут Тайваню существенную военную помощь

Соединенные Штаты намерены вскоре оказать Тайваню существенную дополнительную военную помощь.

Соединенные Штаты намерены вскоре оказать Тайваню существенную дополнительную военную помощь.

Как передает Report , об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"Я удовлетворен тем, что Соединенные Штаты вскоре предоставят существенную дополнительную военную помощь Тайваню", - заявил Остин.

Он не уточнил, какие именно вооружения войдут в этот пакет помощи.

Глава Пентагона выступал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. По версии главы военного ведомства, предстоящие поставки являются частью давних обязательств Вашингтона, направленных на то, "чтобы поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе".