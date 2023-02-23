Пентагон: США сохраняют открытыми каналы связи с РФ

Соединенные Штаты поддерживают каналы связи с Россией в открытом состоянии и приветствуют диалог с Москвой.

Соединенные Штаты поддерживают каналы связи с Россией в открытом состоянии и приветствуют диалог с Москвой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы точно поддерживаем каналы коммуникации: как вы недавно видели, Белый дом связался с Россией, чтобы предупредить их о визите президента США Джо Байдена в Киев. Так что не закрыли каналы связи, мы приветствуем коммуникацию с РФ", - сказала она.

При этом, по словам Сингх, несмотря на открытые каналы связи, США не станут обсуждать с РФ конфликт в Украине без участия самого Киева.