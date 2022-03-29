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Пентагон: США считают главным вызовом Китай

Пентагон: США считают главным вызовом Китай Министерство обороны США считает главным вызовом Китай, несмотря на то, что, по версии Вашингтона, Россия представляет серьезную угрозу для существующего мирового порядка.
Другие страны
29 марта 2022 г. 08:58
Пентагон: США считают главным вызовом Китай

Министерство обороны США считает главным вызовом Китай, несмотря на то, что, по версии Вашингтона, Россия представляет серьезную угрозу для существующего мирового порядка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила в понедельник на брифинге для журналистов первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

По ее мнению, Россия представляет "серьезную угрозу для мирового порядка". Как полагает Хикс, об этом свидетельствуют "ничем не спровоцированные" военные действия РФ в Украине. При этом, по словам заместителя главы оборонного ведомства, несмотря на то, что США противодействуют России, в их оборонной стратегии описано, какие шаги Пентагон намерен незамедлительно предпринять для поддержания и усиления мер сдерживания Китая - "наиболее значимого конкурента, представляющего все больший вызов".

"КНР обладает военным, экономическим и технологическим потенциалом, что позволяет бросить вызов международной системе и нашим интересам в ее рамках", - добавила Хикс. По ее словам, данный подход отражен в обнародованном в понедельник проекте американского бюджета на будущий финансовый год, а также в готовящейся к публикации обновленной Стратегии национальной обороны США. Хикс уточнила, что с засекреченной версией стратегии уже ознакомлены американские законодатели.

"Бюджет на 2023 (финансовый) год непосредственно опирается на нашу новую оборонную стратегию, которую сегодня утром передали в Конгресс", - заявил в свою очередь на брифинге заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд. Как он уточнил, одним из приоритетов стратегии является "укрепление и усиления мер сдерживания Китая". В ней также говорится, что "Россия остается серьезной угрозой, но Китай и его амбиции являются вызовом номер один", пояснил заместитель главы Пентагона.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon Çini özünün ən mühüm rəqibi hesab edir

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