Пентагон: США располагают более чем $7 млрд на помощь Киеву по линии PDA

Министерство обороны США располагает более чем $7 млрд на помощь Украине по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority).

Министерство обороны США располагает более чем $7 млрд на помощь Украине по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority).

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"У нас в общей сложности $7,1 млрд по линии механизма PDA, включая $4,3 млрд в 2024 финансовом году, а также $2,8 млрд, которые были возвращены в результате перерасчета. Еще $2,21 млрд остается по линии инициативы содействия безопасности Украины", - сказал он.

Механизм PDA позволяет американскому президенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с законодателями в случае чрезвычайной ситуации. Инициатива USAI предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями на бюджетные ассигнования, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов.

На прошлой неделе советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у США осталось $6 млрд на поддержку Киева, которые действующая администрация Джо Байдена намерена полностью реализовать. Также на прошлой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что у Вашингтона осталось порядка $6 млрд средств для Украины.