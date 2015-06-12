Пентагон: США потратили 2,7 миллиарда долларов на кампанию против ИГ

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ США потратили на военную кампанию против боевиков группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке 2,7 миллиарда долларов, говорится в заявлении Пентагона, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

При этом две трети затраченных средств из этой суммы (1,8 миллиарда долларов) приходится на действия авиации — боевые, разведывательные и другие вылеты. На специальные операции с августа прошлого года, когда началась кампания, было потрачено 200 миллионов долларов. В день, по данным военного ведомства, на борьбу с боевиками уходит в среднем 9 миллионов долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

США с лета прошлого года ведут операцию против "Исламского государства" - террористической группировки, которая захватила обширные районы Сирии и Ирака. К коалиции по борьбе с ИГ присоединился ряд стран.