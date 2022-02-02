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Пентагон: США перебросят в Европу около двух тысяч военных

Пентагон: США перебросят в Европу около двух тысяч военных США в ближайшие дни перебросят дополнительно около двух тысяч военных в Европу.
Другие страны
2 февраля 2022 г. 21:00
Пентагон: США перебросят в Европу около двух тысяч военных

США в ближайшие дни перебросят дополнительно около двух тысяч военных в Европу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы перемещаем дополнительные силы в численности примерно 2 000 военных из США в Европу в предстоящие несколько дней", - сказал Кирби.

По его словам, речь идет в том числе о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса.

"Все эти военные идут отдельно и в дополнение к 8 500 военнослужащим США, которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности, о чем я объявил на прошлой неделе", - сказал Кирби.

По его словам, 8,5 тысяч военных, которые приведены в состояние повышенной готовности, в данный момент не передислоцируются, но готовы к отправке в Европу, если это потребуется для сил реагирования НАТО.

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