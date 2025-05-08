Пентагон: США оценивают ядерный арсенал КНР в 600 боеголовок

Американская сторона считает, что арсенал ядерных боеголовок Китая превышает 600 единиц.

Американская сторона считает, что арсенал ядерных боеголовок Китая превышает 600 единиц.

Как передает Report, об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"Китай является главной угрозой для обороны США, он приступил к масштабному расширению, модернизации и диверсификации своих ядерных сил", - отметил Э. Гебара.

"С момента моего последнего выступления в этом комитете год назад Китай увеличил свой арсенал еще более чем на 100 единиц ядерного оружия, в результате чего его общий арсенал сегодня превышает 600 единиц", - указал Гебара. "Китай находится на пути к тому, чтобы к 2030 году получить в свое распоряжение более 1 000 ядерных боеголовок", - резюмировал он.