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Пентагон: США оценивают ядерный арсенал КНР в 600 боеголовок

Пентагон: США оценивают ядерный арсенал КНР в 600 боеголовок Американская сторона считает, что арсенал ядерных боеголовок Китая превышает 600 единиц.
Другие страны
8 мая 2025 г. 03:18
Пентагон: США оценивают ядерный арсенал КНР в 600 боеголовок

Американская сторона считает, что арсенал ядерных боеголовок Китая превышает 600 единиц.

Как передает Report, об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"Китай является главной угрозой для обороны США, он приступил к масштабному расширению, модернизации и диверсификации своих ядерных сил", - отметил Э. Гебара.

"С момента моего последнего выступления в этом комитете год назад Китай увеличил свой арсенал еще более чем на 100 единиц ядерного оружия, в результате чего его общий арсенал сегодня превышает 600 единиц", - указал Гебара. "Китай находится на пути к тому, чтобы к 2030 году получить в свое распоряжение более 1 000 ядерных боеголовок", - резюмировал он.

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