Пентагон: США оценивают ядерный арсенал КНР в 600 боеголовок

Американская сторона считает, что арсенал ядерных боеголовок Китая превышает 600 единиц.
Как передает Report, об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
"Китай является главной угрозой для обороны США, он приступил к масштабному расширению, модернизации и диверсификации своих ядерных сил", - отметил Э. Гебара.
"С момента моего последнего выступления в этом комитете год назад Китай увеличил свой арсенал еще более чем на 100 единиц ядерного оружия, в результате чего его общий арсенал сегодня превышает 600 единиц", - указал Гебара. "Китай находится на пути к тому, чтобы к 2030 году получить в свое распоряжение более 1 000 ядерных боеголовок", - резюмировал он.