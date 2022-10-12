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Пентагон: США обсуждают расширение своего военного присутствия в Греции

Пентагон: США обсуждают расширение своего военного присутствия в Греции Помощник заместителя министра обороны США Саша Бейкер обсудила с заместителем министра национальной обороны Греции Николаосом Хардалиасом перспективы расширения американского военного присутствия в Греции.
Другие страны
12 октября 2022 г. 08:57
Пентагон: США обсуждают расширение своего военного присутствия в Греции

Помощник заместителя министра обороны США Саша Бейкер обсудила с заместителем министра национальной обороны Греции Николаосом Хардалиасом перспективы расширения американского военного присутствия в Греции.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Пентагона.

"Оба руководителя обменялись мнениями о расширении военного присутствия США в бухте Суда и иных районах Греции для усиления поддержки альянса НАТО, особенно в Восточном Средиземноморье, на Балканах, в Черном море и на южном фланге НАТО", — отмечается в заявлении оборонного ведомства США.

Бейкер поблагодарила Грецию за поддержку Украины и высказалась за продолжение греко-турецкого диалога для снижения напряженности в регионе.

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