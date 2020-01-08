​Пентагон: США не уходят из Ирака

Американские войска не уходят из Ирака, политика Вашингтона в этом вопросе не изменилась.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге для журналистов глава Пентагона Марк Эспер.

"Наша политика не изменилась - мы не покидаем Ирак. Черновой вариант письма без подписи не представляет собой изменение политики. Насколько мне известно, подписанного письма нет. Мы там, чтобы помогать иракским силам и иракскому правительству стать сильной, независимой и процветающей страной", - сказал он.

При этом министр обороны США пояснил, что нынешняя передислокация американских войск в Ираке не означает их вывода.

"Я говорил со многими нашими партнерами в Ираке, которые входят в коалицию против ИГ, со многими европейцами, они в полной мере поддерживают нас, они полностью с нами. Они мне говорили, что некоторые передвижения были предприняты для защиты войск, мы тоже такое делаем, но это не говорит об уходе из Ирака или миссии в целом", - добавил Эспер.