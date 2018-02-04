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    Пентагон: США не снабжали союзников по коалиции в Сирии зенитным оружием

    США сосредоточены на борьбе с ИГ вместе с партнерами в Сирии

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ США не снабжали партнёрские силы в Сирии оружием типа "земля-воздух", Вашингтон оценит информацию о том, что российский Су-25 был сбит из ПЗРК. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.

    Представитель Пентагона сообщил, что США "сосредоточены на борьбе с ИГ" вместе с партнерами в Сирии.

    "США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем, — сказал Пэхон.

    Он отметил, что операции географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГ в восточной Сирии.

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