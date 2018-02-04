Пентагон: США не снабжали союзников по коалиции в Сирии зенитным оружием

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ США не снабжали партнёрские силы в Сирии оружием типа "земля-воздух", Вашингтон оценит информацию о том, что российский Су-25 был сбит из ПЗРК. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Представитель Пентагона сообщил, что США "сосредоточены на борьбе с ИГ" вместе с партнерами в Сирии.

"США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем, — сказал Пэхон.

Он отметил, что операции географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГ в восточной Сирии.