Пентагон: США не поддержат наземные операции Израиля в Ливане и Газе

Соединенные Штаты не поддержат наземные наступательные операции Израиля ни в Ливане, ни в секторе Газа.

Соединенные Штаты не поддержат наземные наступательные операции Израиля ни в Ливане, ни в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

"Мы не намерены подключаться и поддерживать наступательные операции, которые они проводят как в северных районах, так и в секторе Газа", - сказала она.

По ее словам, президент США Джо Байден ранее ясно дал понять, что американские военные не будут участвовать в наземных операциях в секторе Газа.