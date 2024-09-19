Пентагон: США не поддержат наземные операции Израиля в Ливане и Газе

Соединенные Штаты не поддержат наземные наступательные операции Израиля ни в Ливане, ни в секторе Газа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.
"Мы не намерены подключаться и поддерживать наступательные операции, которые они проводят как в северных районах, так и в секторе Газа", - сказала она.
По ее словам, президент США Джо Байден ранее ясно дал понять, что американские военные не будут участвовать в наземных операциях в секторе Газа.