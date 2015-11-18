Пентагон: США не планируют совместные операции с Россией в Сирии

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ США не планируют совместные операции с Россией в Сирии, Вашингтон не координирует свои действия с Москвой, заявил представитель Пентагона полковник Стив Уоррен, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"У нас нет планов проводить скоординированные с русскими операции", — сказал Уоррен журналистам.

"Мы не ведем какого-либо общения или координации с русскими", — добавил Уоррен.

США возглавляют коалицию из 65 стран, которые участвуют в бомбардировках "Исламского государства" в Ираке и Сирии, причем в Сирии коалиция действует без разрешения местных властей. Около 90% авиаударов коалиции наносят ВВС США. С Россией, которая наносит удары по террористам в Сирии, США свои действия не координируют, хотя договорились о мерах по избежанию конфликтов в воздухе.