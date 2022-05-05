Пентагон: США не передают Украине данные о местоположении военачальников России

Соединенные Штаты передают Украине разведывательные данные о поле боя, но они не включают информацию о местоположении российских военачальников.

Соединенные Штаты передают Украине разведывательные данные о поле боя, но они не включают информацию о местоположении российских военачальников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"США предоставляют разведывательную информацию о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы говорили об этом. Мы не предоставляем разведывательную информацию о местоположении старших российских военачальников на поле боя", - сказал Кирби на регулярном брифинге.

Кроме того, по его словам, Вашингтон не участвует в "выработке решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил".