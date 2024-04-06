Пентагон: США не откажутся от МБР наземного базирования, несмотря на проблемы с заменой

Соединенные Штаты не намерены отказываться от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования, несмотря на имеющиеся проблемы с реализацией проекта модернизации этого компонента ядерной триады.

Соединенные Штаты не намерены отказываться от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования, несмотря на имеющиеся проблемы с реализацией проекта модернизации этого компонента ядерной триады.

Как передает Report , об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

"Мы привержены модернизации ядерной триады, это не изменится. Если существуют какие-то задержки, то мы должны изучить, какие риски они могут за собой повлечь. Мы не откажемся от одного из компонентов триады. И вопрос в действительности в так называемом переходе от устаревших систем к новым", - сказал сотрудник Пентагона.

Он признал, что наибольшую тревогу у Вашингтона вызывают сложности не со строительством новейших атомных подводных лодок класса Columbia, а с программой создания МБР следующего поколения Sentinel.

"Что касается ракет Sentinel, с ними, очевидно, есть проблема. Мы думаем, как ее решить. Так что нам придется придумать, как провести этот переход и справиться с риском", - заявил Плам. По его словам, срок службы стоящих на вооружении США МБР Minuteman III не будет продлен, однако Пентагону придется поддерживать их эксплуатацию до окончания разработки ракет Sentinel. "Срок службы Minuteman III продлен не будет. Мы обсуждали это много раз. Но очевидно, что Minuteman III должны быть доступны для эксплуатации в течение переходного периода, пока Sentinel не будут поставлены на вооружение", - подчеркнул Плам.

Как отметил помощник министра, воздушный компонент ядерной триады находится "в хорошей форме". Он также напомнил, что производство субмарин класса Columbia задерживается, однако их предшественницы класса Ohio "еще в строю". Тем не менее Плам допустил, что ядерной триады США в ее нынешнем виде, даже учитывая модернизацию, "может быть недостаточно в условиях угрозы", с которой якобы сталкивается Вашингтон. "Поэтому мы начинаем изучать, какие еще перемены в расстановке сил можем произвести, которые не будут слишком затратными и не создадут слишком большую нагрузку на наш ядерный комплекс, но смогут решить эту проблему и в 2030-х годах", - сообщил он.

В связи с этим Плама попросили пояснить, какие именно шаги такого рода могут сделать США, чтобы не нарушить при этом положения российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Плам категорически отказался вдаваться в детали, ограничившись словами о том, что Пентагон рассматривает все возможные варианты действий, которые могут потребоваться, чтобы гарантировать сохранение Соединенными Штатами "правильного уровня ядерных сил для обеспечения сдерживания".