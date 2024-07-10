О нас

Пентагон: США не намерены вступать в бои в Украине

Пентагон: США не намерены вступать в бои в Украине США не имеют намерений вступать непосредственно в боевые действия в Украине.
Другие страны
10 июля 2024 г. 20:59
Пентагон: США не намерены вступать в бои в Украине

США не имеют намерений вступать непосредственно в боевые действия в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Ллойд Остин на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Как совершенно ясно дает понять нынешняя администрация, мы не будем втянуты в безрассудную войну по выбору, устроенную Путиным. Однако мы будем поддерживать Украину, сражающуюся за свои суверенитет и безопасность", - заявил глава Пентагона.- Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, и мы продолжим укреплять коллективную оборону и потенциал сдерживания".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Нидерланды выделят еще €300 млн на боеприпасы к F-16 для Украины
Нидерланды выделят еще €300 млн на боеприпасы к F-16 для Украины
10 июля 2024 г. 21:24
В Белом доме анонсировали размещение в ФРГ новых средств поражения большой дальности
В Белом доме анонсировали размещение в ФРГ новых средств поражения большой дальности
10 июля 2024 г. 21:08
Страны Балтии намерены выйти из единой энергосистемы с РФ и Беларусью
Страны Балтии намерены выйти из единой энергосистемы с РФ и Беларусью
10 июля 2024 г. 20:41
Молдова начала второй этап переговоров о вступлении в ЕС
Молдова начала второй этап переговоров о вступлении в ЕС
10 июля 2024 г. 20:15
НАТО намерена создать логистические хабы в странах Восточной Европы
НАТО намерена создать логистические хабы в странах Восточной Европы
10 июля 2024 г. 20:10
Россия планирует подписать договор о всеобъемлющем партнерстве с Ираном
Россия планирует подписать договор о всеобъемлющем партнерстве с Ираном
10 июля 2024 г. 19:53
Россия готова рассмотреть Иран в роли посредника по Украине
Россия готова рассмотреть Иран в роли посредника по Украине
10 июля 2024 г. 19:34
СМИ: НАТО планирует поставить в 2025 году в Украину оружие на €40 млрд
СМИ: НАТО планирует поставить в 2025 году в Украину оружие на €40 млрд
10 июля 2024 г. 19:25
Польша заключила контракт на модернизацию забора на границе с Беларусью
Польша заключила контракт на модернизацию забора на границе с Беларусью
10 июля 2024 г. 18:31
Блинкен: Этим летом Украина получит истребители F-16
Блинкен: Этим летом Украина получит истребители F-16
10 июля 2024 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi