Пентагон: США не намерены вступать в бои в Украине

США не имеют намерений вступать непосредственно в боевые действия в Украине.

США не имеют намерений вступать непосредственно в боевые действия в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Ллойд Остин на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Как совершенно ясно дает понять нынешняя администрация, мы не будем втянуты в безрассудную войну по выбору, устроенную Путиным. Однако мы будем поддерживать Украину, сражающуюся за свои суверенитет и безопасность", - заявил глава Пентагона.- Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, и мы продолжим укреплять коллективную оборону и потенциал сдерживания".