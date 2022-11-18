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Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше в свете инцидента с падением ракеты

Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше в свете инцидента с падением ракеты Власти США не намерены каким-либо образом менять расстановку американских сил и средств в Польше в свете падения ракеты на востоке республики.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 01:49
Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше в свете инцидента с падением ракеты

Власти США не намерены каким-либо образом менять расстановку американских сил и средств в Польше в свете падения ракеты на востоке республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

"Как вы знаете, министр обороны США ранее на этой неделе говорил со своим польским коллегой. Министр также ясно дал понять вчера после встречи контактной группы по Украине, что мы предложили оказать поддержку Польше в проведении данного расследования. Но в плане расстановки и перемещения сил и тому подобного ничего не изменилось", - сказала она.

Соединенные Штаты сомневаются в том, что Иран действительно разработал гиперзвуковые вооружения, как заявляют должностные лица в Тегеране, добавила Сингх.

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