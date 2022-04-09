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Пентагон: США не готовят планы отправки сил в Финляндию и Швецию

Пентагон: США не готовят планы отправки сил в Финляндию и Швецию Власти США в настоящее время не занимаются планированием размещения своих войск в Финляндии и Швеции на случай их вступления в НАТО.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 04:32
Пентагон: США не готовят планы отправки сил в Финляндию и Швецию

Власти США в настоящее время не занимаются планированием размещения своих войск в Финляндии и Швеции на случай их вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби.

"Я не знаю о таких планах", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста, подчеркнув, что сейчас говорить об этом слишком рано. "Я не хочу опережать процесс принятия решений суверенными государствами и альянсом. Не идет никакого планирования относительно нового военного присутствия США в этих странах", - подчеркнул Кирби. "Чтобы говорить об этом, нам требовалось бы, чтобы они были в процессе вхождения в НАТО. Мы сейчас не на этом этапе", - добавил он.

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