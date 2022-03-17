Пентагон: США не будут воевать с Россией

Власти США не намерены устанавливать бесполетную зону над Украиной, поскольку это привело бы к конфликту с Россией, которого Вашингтон не желает.

Власти США не намерены устанавливать бесполетную зону над Украиной, поскольку это привело бы к конфликту с Россией, которого Вашингтон не желает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Словакии.

"Президент Байден ясно дал понять, что наши силы не будут воевать в Украине. Вместе с тем мы сделаем все возможное для поддержки Украины и ее усилий по защите своей территории", - сказал глава Пентагона.

"Установление бесполетной зоны означает, по сути, что вы участвуете в боевых действиях, в боевых действиях с Россией, - подчеркнул Остин. - Мы говорили, наш президент говорил, что мы не будем воевать с Россией".