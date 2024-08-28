Пентагон: США известно об утечке нефти с атакованного танкера в Красном море

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты осведомлены об утечке нефти с греческого танкера Sounion, атакованного йеменскими хуситами в Красном море.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты осведомлены об утечке нефти с греческого танкера Sounion, атакованного йеменскими хуситами в Красном море.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По словам Райдера, танкер горит, и есть признаки утечки нефти, что создает угрозу судоходству и может привести к экологической катастрофе.

Представитель ведомства также отметил, что США знают о попытках третьей стороны отправить два буксира для спасения судна, однако они получили угрозу от хуситов об атаке.

"Это еще раз демонстрирует полное пренебрежение хуситов не только человеческой жизнью, но и потенциальной экологической катастрофой", - подчеркнул Райдер.

Напомним, что ранее Госдепартамент США заявил, что атака на танкер Sounion, ответственность за которую взяли на себя хуситы, может привести к экологической катастрофе из-за возможного разлива миллионов баррелей нефти в Красном море.