О нас

Пентагон: США известно об утечке нефти с атакованного танкера в Красном море

Пентагон: США известно об утечке нефти с атакованного танкера в Красном море Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты осведомлены об утечке нефти с греческого танкера Sounion, атакованного йеменскими хуситами в Красном море.
Другие страны
28 августа 2024 г. 02:44
Пентагон: США известно об утечке нефти с атакованного танкера в Красном море

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты осведомлены об утечке нефти с греческого танкера Sounion, атакованного йеменскими хуситами в Красном море.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По словам Райдера, танкер горит, и есть признаки утечки нефти, что создает угрозу судоходству и может привести к экологической катастрофе.

Представитель ведомства также отметил, что США знают о попытках третьей стороны отправить два буксира для спасения судна, однако они получили угрозу от хуситов об атаке.

"Это еще раз демонстрирует полное пренебрежение хуситов не только человеческой жизнью, но и потенциальной экологической катастрофой", - подчеркнул Райдер.

Напомним, что ранее Госдепартамент США заявил, что атака на танкер Sounion, ответственность за которую взяли на себя хуситы, может привести к экологической катастрофе из-за возможного разлива миллионов баррелей нефти в Красном море.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi