Пентагон: США интегрируют средства ядерного сдерживая в космос и киберпространство

США интегрируют средства ядерного сдерживания в космос и киберпространство.
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"Наш ядерный потенциал не существует в вакууме. Поэтому мы должны интегрировать наши средства ядерного сдерживания во все области, включая космос и киберпространство", - заявил он.
По его словам, такая интеграция "как никогда необходима для предотвращения конфликтов и катастроф" в мире.
"Мы все понимаем, что ядерное сдерживание — это не просто игра с числами. На самом деле такое мышление может спровоцировать опасную гонку вооружений", - подчеркнул глава оборонного ведомства.