Пентагон: США интегрируют средства ядерного сдерживая в космос и киберпространство

США интегрируют средства ядерного сдерживания в космос и киберпространство.

США интегрируют средства ядерного сдерживания в космос и киберпространство.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Пентагона, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с военнослужащими Стратегического командования Вооруженных сил США STRATCOM.

"Наш ядерный потенциал не существует в вакууме. Поэтому мы должны интегрировать наши средства ядерного сдерживания во все области, включая космос и киберпространство", - заявил он.

По его словам, такая интеграция "как никогда необходима для предотвращения конфликтов и катастроф" в мире.

"Мы все понимаем, что ядерное сдерживание — это не просто игра с числами. На самом деле такое мышление может спровоцировать опасную гонку вооружений", - подчеркнул глава оборонного ведомства.