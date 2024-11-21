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Пентагон: США хотят заключить с Китаем соглашение об уведомлении о пусках МБР

Пентагон: США хотят заключить с Китаем соглашение об уведомлении о пусках МБР Соединенные Штаты стремятся подписать с Китаем соглашение об уведомлении друг друга об испытательных пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Другие страны
21 ноября 2024 г. 04:18
Пентагон: США хотят заключить с Китаем соглашение об уведомлении о пусках МБР

Соединенные Штаты стремятся подписать с Китаем соглашение об уведомлении друг друга об испытательных пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Как передает Report, об этом заявил помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению ОМУ Ричард Джонсон на конференции по ядерной проблематике в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Считаю позитивным то, что КНР недавно предоставила заблаговременное уведомление о запуске своей МБР. Не всем сторонам в регионе, но США предоставила. И, как уже сообщалось, США ответили взаимностью на разовой основе касательно планового регулярного испытания [своей межконтинентальной баллистической ракеты] Minuteman-3. Да, оно было запланировано на день голосования (в США, 5 ноября). Но это было плановое регулярное [испытание]. Мы предоставили очень хорошее заблаговременное уведомление на этот счет", - говорится в заявлении.

"Однако еще лучше было иметь настоящее соглашение какого-то формата, позволяющее осуществлять это (обмен информацией о пусках МБР - ред.) на регулярной основе, а не разово, в тех или иных случаях", - отметил Джонсон. По его оценке, такая договоренность способствовала бы "сокращению рисков" между США и Китаем. Она была бы "очень-очень полезной в этом плане", полагает представитель военного ведомства США.

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