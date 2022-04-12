Пентагон: США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, нежели передаваемые Западом Киеву в настоящее время.

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, нежели передаваемые Западом Киеву в настоящее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

"И, да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, - в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции", - заявила первый заместитель главы американского военного ведомства.

Она отвечала на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать в том числе военные аэродромы на территории России.

"Пока не будет объявлено об этих пакетах [военной помощи Киеву], я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И, считаю, вы увидите больше в предстоящие дни", - сказала замминистра.